Gf, Daniele Dal Moro non troppo galante con Martina: "È un incubo"

Manca davvero pocchissimo al gran finale del Gf e tutto sembra essere pronto. Barbara d'Urso e gli ex concorrenti si sono intrufolati nella Casa per preparare una serie di sorprese. Ma mentre fuori tutti si sono mobilitati per rendere la serata di domani una frande festa, gli animi all'interno della porta rossa sono piuttosto tesi.

Se da una parte Gianmarco Onestini ha sbattuto in faccia a Francesca De André la sua verità, "per me sei troppo aggressiva", dall'altra Daniele Dal Moro fa dichiarazioni particolari su Martina Nasoni. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che i due hanno avuto un breve flirt nella Casa. Tutto poi svanito nel nulla perché Daniele non provava quel gran interesse.

Parlano con gli altri inquilini della Casa, infatti, Daniele Dal Moro ha rivelato che quando i due erano al ranch (Daniele e Martina sono entrati al Gf una settimana prima e hanno vissuto con altri concorrenti in una mini-casa) non si sopportavano proprio. O meglio, lui non la sopportava. "Una sera dormivo e l'ho trovata affianco - ha confessato -. Un incubo! Un altro giorno la vedo sulle scale, col costume e le chiedo cosa ci faceva lì. E lei mi ha risposto che va in giro per Firenze anche col costume"

Parole non troppo da signore. Chissà cosa ne pensa Martina Nasoni...