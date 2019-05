Gf, diretta interrotta a causa di un fulmine caduto sulla Casa

Il meteo di maggio fa le bizze e ne risente anche il Grande Fratello che, dopo l’acquazzone scagliatosi su Roma ieri, 19 maggio, è stato costretto ad interrompere la diretta.

Barbara d’Urso, quindi, è prontamente intervenuta sui social e si è introdotta nell’acquario del GF per raccontare quanto accaduto e i motivi dell’interruzione delle immagini che, solitamente, sono in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra. La conduttrice di Canale 5 ha spiegato che il diluvio che si è abbattuto sulla Capitale ha creato non pochi problemi e che sulla Casa di Cinecittà si è scagliato un fulmine: “E’ saltato l’audio, vado nell’acquario e vi informo visto che non si sente niente”.

Da dietro le quinte, quindi, Barbara d’Urso ha fatto sapere ai suoi telespettatori cosa stessero facendo i suoi ragazzi mentre si tentavano di ripristinare i problemi tecnici che hanno causato l’interruzione improvvisa delle riprese dalla Casa. E’ la prima volta che un temporale crea problemi così gravi al Grande Fratello, ma il meteo di questi ultimi periodi ha determinato non pochi problemi in tutto il Paese. La d’Urso, però, ha come sempre tentato di ovviare i problemi intervenendo in prima persona e tentando di correre in soccorso dei suoi telespettatori approdando direttamente dietro le quinte del reality show. La conduttrice, tuttavia, è solita osservare i suoi ragazzi dall’acquario e, ogni domenica, a conclusione della diretta con Domenica Live, fa una capatina dietro le quinte della Casa per accertarsi che tutto proceda come deve in attesa della puntata in prima serata del lunedì.