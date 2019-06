Gf, Fariba consola la figlia Giulia dopo la rottura con Monte

Dopo il recente annuncio della rottura avvenuta tra gli ex gieffini del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, Fariba Tehrani è tornata al centro del gossip per aver pubblicamente confortato la figlia.

La modella dalle origini iraniane, Giulia, era apparsa visibilmente affranta in un video pubblicato in rete, a cui è seguito un emozionante post della madre dell'ex protagonista del GFVIP 3.

Il messaggio di conforto di Fariba Tehrani per Giulia Salemi

“La vita è piena di imprevisti, di sorprese belle e brutte…- esordisce così la saggia Fariba, nella descrizione di una foto che la immortala mentre stringe forte la sua Giulia-. D’altronde se non ci fossero quelle brutte, non sapresti il valore di quelle belle!”. “La vita continua… – prosegue la madre dell'ex gieffina - Se hai una sorpresa brutta nella tua vita, cerca di fare tutto per risolverla, (così un giorno non dirai ‘avrei potuto…’). Ma se non c’è più niente da fare, dopo un’umana reazione di sofferenza, rialzati, nascondi le lacrime e vai avanti con il sorriso, coraggio e fede!”.

Fariba Tehrani, la quale aveva avuto accesso nella casa del Grande Fratello Vip 3 come ospite, ha infine esortato la figlia a lasciarsi alle spalle le cose negative della love-story con Monte, ormai giunta al capolinea: “Vai avanti, ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo ai momenti belli e ai sorrisi, lascia che entri un po’ l’aria fresca nella tua vita”.

