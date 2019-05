Gf, Francesca De André accusa Martina Nasoni: "Ti alcolizzi"

La serata nella Casa del Grande Fratello 16 è stata molto movimentata e Francesca De André è finita ancora al centro della polemica per un aspro scontro con Martina Nasoni.

Tutto è partito da una discussione tra la ragazza ternana e Daniele Dal Moro, risentito per il fatto che lei non lo avesse difeso durante una precedente lite con Erica Piamonte. Nello scontro si è inserita anche la De André, che ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti di Martina: “ Sei sempre con il bicchiere in mano e sei incazzata col mondo, ogni giorno ne hai una contro Daniele! ”. “ Martina non è questo il modo di affrontare i problemi con Daniele – ha continuato a inveire la De André - . Ogni volta che arriva una bottiglia di vino non puoi alcolizzarti perché sei nervosa con lui, non è la soluzione, è un mese e mezzo che fai queste cose ”.