GF, Francesca De André choc: “Può essere che Giorgio si sia drogato”

A conclusione della settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De André ha continuato a parlare del tradimento del fidanzato, ipotizzando che Giorgio Tambellini possa essersi allontanato con la misteriosa mora per andarsi a drogare.

Una dichiarazione choc che non è passata inosservata al pubblico del web, che ha iniziato a commentare quanto già ampiamente sostenuto da alcuni utenti della rete in merito all’ipotetico uso di sostanze stupefacenti da parte di Tambellini quando ha fatto il suo ingresso in Casa per abbracciare la fidanzata. Sono state le ultime rivelazioni di Francesca, però, a far discutere maggiormente: la De André, in un momento di confronto con Valentina Vignali, ha confermato che l’allontanamento di Giorgio con l’amante poteva essere dovuto ad altro, e non ad un tradimento consumato in fretta e furia.