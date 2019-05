Gf, Francesca De André è gelosa di Taylor Mega e Gennaro sbotta

Francesca De André, probabilmente, non pensava di dover difendere così presto il rapporto nato tra lei e Gennaro Lillio. Ma l'entrata di Taylor Mega nella casa più chiacchierata d'Italia, anche se solo come ospite, deve aver colpito profondamente Gennaro. Di conseguenza, Francesca sentendosi probabilmente minacciata e impaurita ha reagito con una vera e propria scenata di gelosia che ha fatto perdere la pazienza a Gennaro.

Francesca De André gelosa: Gennaro sbotta

C'è da dire che, probabilmente, Gennaro si trova tra due fuochi. Infatti, Taylor non gli ha certo risparmiato delle critiche. Infatti, l'influencer originaria di Udine non ha mancato di fare le sue valutazioni sul rapporto tra il giovane napoletano e la nipote di Faber. Taylor Mega è stata molto chiara. Pensa infatti che Gennaro si stia isolando troppo dal resto del gruppo e che si stia facendo trattare da Francesca De André alla stregua di uno "zerbino".

D'altra parte, Gennaro ha riempito Taylor di attenzioni dal momento in cui ha messo piede nella casa del Grande Fratello. E questo non ha fatto altro che alimentare la gelosia di Francesca De André. A questo punto Gennaro non ha retto più ed è sbottato nei confronti di Francesca: "Non fare uscire castelli e cose che non esistono. Hai rotto, non mi sta bene. Mi vuoi affibiare cose che io non faccio e non mi va. Non sono cose vere e non voglio che mi descrivi così". E non si è fermato qui, ma ha continuato: "Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno dando troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona".

Ora bisognerà vedere se i due sapranno superare l'apparente crisi.

