Gf, Francesca De André provoca il popolo del web: "Il mio cuore ve lo sognate"

L'ormai ex gieffina del Grande Fratello 16, Francesca De André, continua a far parlare di sé. Questa volta la figlia di Cristiano De André ha scritto su Instagram un messaggio provocatorio destinato agli internauti, in particolare a coloro che usano spesso e volentieri riportare in rete delle critiche sul suo conto.

Così, a corredo di una nuova foto pubblicata attraverso il suo account ufficiale Instagram, Francesca ha rivendicato di avere un gran cuore, tornando a rispondere indirettamente alle critiche dei suoi hater.

Francesca De André sfida i suoi hater, dopo il Grande Fratello

"Avrò anche un carattere del ca**o- ha scritto la nuova fiamma di Gennaro Lillio e pupilla di Barbara d'Urso, rivolgendosi agli internauti- Ma il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare".

Alle parole sibilline riportate dalla De André su Instagram, sono seguite le reazioni degli utenti, molti dei quali si sono pronunciati in modo alquanto critico sulla protagonista indiscussa del Gf16.

"Ringrazia che Barbara ti ha voluta salvare- si legge tra le righe di una critica giunta sotto la foto di Francesca De André- Per i tuoi gesti e le tue parole eri da squalifica immediata, hai usato violenza, arroganza, maleducazione e chi ne ha più ne metta, hai urlato contro le persone, offendendo pesantemente, hai lanciato un oggetto da mano ad un compagno, hai fatto davvero davvero ribrezzo". Un altro utente scrive: "Metti un like, se anche tu pensi che la De Andrè è una cafona, incivile, rozza, maleducata".

