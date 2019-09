Gf, Gennaro Lillio rivela il motivo della rottura con Francesca De André: "Abbiamo esigenze diverse"

Da tempo, non accennano ad arrestarsi i gossip sulla rottura ufficializzata dagli ormai ex gieffini Gennaro Lillio e Francesca De André. I due ex protagonisti del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso, avevano fatto recentemente sapere ai loro follower di essere giunti alla scelta di lasciarsi, dopo aver avviato la loro frequentazione tra le mura della casa più spiata d'Italia.

Si vociferava che Francesca stesse vivendo una crisi d'amore con Gennaro, perché intenta a riavvicinarsi al suo ex fidanzato storico, Giorgio Tambellini, il quale l'avrebbe tradita nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Ma, adesso, a fare chiarezza, in merito alla tanto discussa separazione avvenuta tra i due ex gieffini, è il modello partenopeo Gennaro Lillio, che ha concesso un'intervista a Lei settimanale. "Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi - ha dichiarato Lillio, in risposta ai rumor circolati sulla fine della sua storia d'amore con la figlia di Cristiano De André- e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi".

Francesca De André e Gennaro Lillio divisi dopo il Grande Fratello

Dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal protagonista dello spot di Dolce & Gabbana Light Blue Sun, Gennaro, si evince che alla base della sua separazione da Francesca vi siano divergenze caratteriali inconciliabili, differenti concezioni di vita e aspirazioni in vista del futuro. L'ex fidanzato di Lory Del Santo, al momento, sembra non essere intento a riavvicinarsi alla sua ormai ex fiamma, Francesca De André. "E’ un ragazzo d’oro che merita il meglio e il suo meglio, mi sono resa conto, non potevo essere io" è il messaggio di addio che dal suo canto Francesca, quest'estate, ha pubblicato sui social e destinato indirettamente all'ex coinquilino, Gennaro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?