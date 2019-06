Gf, Gianmarco ed Erica si baciano: il web va in visibilio

Reduci dalla loro partecipazione al Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, gli ex gieffini Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte sono tornati al centro del gossip. Il fratello di Luca Onestini ha postato un video sul suo profilo Instagram che in pochi minuti ha mandato letteralmente in visibilio il popolo del web. Nel filmato in questione, Erica e Gianmarco scendono da un'auto, e, dopo essersi lasciati andare alle note di un balletto hot, si baciano pubblicamente.

Il bacio di Gianmarco ed Erica del Grande Fratello conquista il web

Tra le mura della casa del GF16 sembrava essere già nata un'intesa speciale tra i due ex gieffini. E adesso molti utenti si chiedono se sia amore, tra il fratello di Luca Onestini e la biondissima public figure.

"Ma siete seri? Perché io vi adorissimo", è il commento che una fan ha riportato sotto il video di Gianmarco. E, sempre tra i commenti, si legge ancora: "Ma quanto siete belli? Lo sapevo, vi adoro". Tra i messaggi destinati alla presunta neo-coppia, figura anche quello scritto da Luca Onestini: "Birikkiniiii!"