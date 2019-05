Gf, Gianmarco stuzzica Erica: "Fammi un bel massaggio"

Erica ha già dimenticato Gaetano? La giovane Piamonte è sempre più vicina a Gianmarco Onestini: i due concorrenti del Grande Fratello non perdono occasione per stare vicini e stuzzicarsi vicendevolmente. Non è la prima volta che il fratello dell'ex tronista Luca si avvicina alla sua compagna d'avventura, ma dopo ciò che è nato con l'ex gieffino Arena si era tenuto a debita distanza. Adesso, però, Gianmarco ha lanciato delle frecciatine alla bella Erica, che hanno tutta l'aria di provocazioni.

"Ti diverti, eh? Fammi un bel massaggio, sto proprio male" , ha detto scherzando Gianmarco ad Erica, dopo che i due avevano flirtato anche mentre preparavano la pizza. La Piamonte non se lo è fatto ripetere due volte e ha massaggiato con l'olio il suo coinquilino, con il quale sta nascendo una complicità sempre più evidente. Erica si trova talmente al suo agio con Onestini che ha fatto delle confidenze che fino a questo momento non aveva fatto agli altri ragazzi.

"Sai quante tragedie ho vissuto? Non ne voglio più, quindi evito. Lui mi aveva visto a cena con uno e mi ha fatto di tutto. Io non gli ho mai fatto ripicche davanti ai suoi occhi perché io non sono vendicativa. Ma che c’era di sano in lui? Niente!" , ha raccontato Erica parlando del suo ex che l'ha fatta soffrire non poco in passato. Cosa penserà Gaetano di questa vicinanza tra Erica e Gianmarco sempre più evidente nelle ultime ore?

Non è escluso che durante la diretta del Grande Fratello di oggi, lunedì 27 maggio, ci sia uno spazio dedicato a quello che potrebbe diventare un nuovo triangolo amoroso della casa del Gf, ma i telespettatori si domandano se Gianmarco, che ha confessato di essere attratto dalla coinquilina, deciderà di spingersi oltre la semplice amicizia e se Erica cederà alle sue provocazioni.

L'attrazione fisica innegabile tra Piamonte ed Onestini sfocerà in un sentimento? Tanti gli interrogativi che probabilmente troveranno risposta con le prossime ore di permanenza dei ragazzi all'interno della casa più spiata d'Italia.

