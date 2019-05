Gf, l'amica di Mila durissima contro la De André: "Ha detto che ruba"

Francesca De André non è di certo una che le manda a dire e nella casa del Gf ha detto in faccia ai suoi "avversari" tutto quello che pensa. Con Mila Suarez il rapporto è pessimo e le due, ogni giorni, si vomitano addosso la qualunque. Ma mentre le due si trovano nella casa più spiata d'Italia, l'amica della modella marocchina prende le sue difese. Sbarina, infatti, già la scorsa settimana aveva annunciato di voler denunciare per bullismo Francesca. E ora la vicenda assume toni ancora più duri.

Oggi, infatti, Sabrina era ospite a Domenica Live e ha rivelato di non aver potuto denunciare Francesca De André. Fin qui nulla di poi così strano, ma poi arrivano le dure accuse. L'amica della Suarez, infatti, ha detto in diretta che Francesca avrebbe accusato Mila di aver rubato nella casa del suo ex fidanzato Alex Belli.

"Ho denunciato Francesca? - dice - Volevo farlo, però mi hanno detto che non posso farlo io. Spero lo faccia Mila quando uscirà dalla casa del Grande Fratello. Per la diffamazione che ha fatto. Lei ha detto che va a rubare a casa di Alex Belli, dire che un’altra concorrente, cioè Mila fa le marchette. Non so nemmeno cosa significhi e a cosa si riferisca. Cosa sono queste cose? Poi vi dirò di più. Quando ha saputo del tradimento, ha detto 'lo brucio vivo', quando questa settimana una donna ha buttato dell’acido addosso ad un uomo, è pericolosissimo. Questi sono messaggi sbagliatissimi, davanti alla tv ci sono anche ragazzini. Uno deve andare al Gf per farsi conoscere, non per dire queste cose orrende, visto che ci sono anche bambini che guardano".