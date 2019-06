Gf, Lory Del Santo avverte Francesca su Gennaro: "Non durerà"

Insieme formano la coppia più chiacchierata dell'estate. E in occasione del gioco "Obbligo e verità", organizzato dalla produzione del Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André hanno confermato la loro love-story. In particolare i due neo piccioncini hanno rivelato di aver consumato la prima notte di passione, subito dopo la puntata finale della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Ma sono trapelate alcune parole al vetriolo sul conto della coppia di gieffini, che la showgirl Lory Del Santo ha rilasciato in un'intervista concessa al settimanale "Nuovo", diretto da Riccardo Signoretti.

Lory Del Santo si pronuncia sulla coppia del Grande Fratello 16

"Lui è bravo a far valere le sue ragioni ed è un buon tattico – ha dichiarato la Del Santo- Insomma, ci sa fare. Mentre Francesca con la storia del 'dico tutto in faccia', spesso parla a vanvera, non dando il giusto peso a quello che afferma".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo, non crede che la storia d'amore dei due indiscussi protagonisti del Grande Fratello 16 possa durare a lungo: "Penso che questa sia una relazione difficile: lei non ha un lavoro che possa darle stabilità e lui neanche. Quindi stare in una barca vacillante non è di sicuro un buon inizio (…) Tutto può accadere, ma se si litiga così tanto da subito, come hanno fatto loro, di certo la storia nasce con macchie che, prima o poi, si possono allargare. Senza telecamere la situazione è diversa".

