Gf, Luxuria punzecchia Serena: "Sembri l’albero con le foglie immobili anche con una tempesta"

La presenza di VladimirLuxuria all'interno della casa del Grande Fratello si sta rivelando fondamentale: l'opinionista non si risparmia di certo e non si tira mia indietro quando è ora di dare la sua opinione. Tanti sono stati gli argomenti affrontati con i concorrenti del reality. Nelle ultime ore, Luxuria ha avuto un confronto con Serena Rutelli. Evidentemente, alcuni atteggiamenti della giovane non le sono stati chiari, tanto che opinionista ha voluto punzecchiare la figlia di Barbara Palombelli per farla uscire "allo scoperto".

"Mi sembri l’albero con le foglie che restano immobili anche quando passa una tempesta" , ha esordito Luxuria cercando un confronto con Serena. "Pensi che siano discussioni che non ti riguardano o pensi che intervenendo in certe discussioni ne potresti rimanere troppo coinvolta, oppure veramente non te ne fr**a niente?" , ha poi chiesto l'ospite della casa del Gf, andando dritta al punto della questione che le interessava affrontare.

Subito il discorso si è indirizzato alle critiche mosse da Francesca De André nei confronti di Martina Nasoni, accusata di bere troppo. Vladimir si è chiesta cosa avrebbe risposto se la De André le avesse chiesto di dare la sua opinione: "Quella sera ha bevuto qualcosina in più. Io non vado a vedere Martina quando beve ma quella sera l’ho notato. Non è una che sta attaccata, lo avrei detto" . Ma subito, la dolce ragazza ha aggiunto che si tratta solo di un suo aspetto caratteriale: insomma nessuna strategia dietro il suo essere distaccata.

"C’è stato un momento in cui ho detto ‘Voglio stare da sola’ perché penso tanto e rifletto tantissimo. E spero che i miei siano soddisfatti del percorso che sto facendo" , ha confessato Serena a Luxuria. Insomma, la Rutelli non vuole in alcun modo deludere chi è a casa e tifa per lei. Per la giovane è fondamentale rispettare gli insegnamenti che le sono stati impartiti: sarà stata sufficiente questa spiegazione a Vladimir?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato