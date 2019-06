Gf, Mila Suarez risponde alla dedica di Francesca De André con "Vaffa....o" di Marco Masini

Tra Francesca De André e Mila Suarez, da sempre, non corre buon sangue. Le due hanno cominciato ad attaccarsi a vicenda tra le mura della casa del Grande Fratello 16, per via di Alex Belli. Non appena entrata della casa, la Suarez si diceva ancora molto legata al ricordo del suo ex Belli, dal quale si sentiva profondamente tradita, tanto da lamentare pubblicamente che Alex l'avrebbe fatta soffrire molto. Ma nella casa del Gf16, c'era Francesca De André a difendere a spada tratta sia Alex sia la nuova compagna del modello, Delia Duran.

Il botta e risposta dopo il Grande Fratello

L'attrito tra le ormai due ex gieffine è scattato proprio a causa di Belli. E, nonostante il reality show condotto da Barbara d'Urso sia giunto al termine, le due continuano ad attaccarsi. In occasione del gioco "Obbligo o verità", proposto dalla produzione del Gf dopo la finale del format, è stato chiesto a Francesca quale canzone dedicherebbe a Mila e la De André ci è andata giù pesante, dichiarando che, se esistesse, dedicherebbe alla sua acerrima nemica una canzone dal titolo "Fatti una vita".

L'ennesima provocazione, quella che Francesca ha lanciato indirettamente a Mila e che quest'ultima non ha mandato giù. “Ah, anche io avrei voluto dedicarti una canzone- risponde così la Suarez alla fidanzata di Gennaro Lillio- Si chiama Vaff* di Marco Masini... è molto bella… Sicuramente potrebbe esserti di grande ispirazione”.

