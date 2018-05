Gf, rissa tra Luigi e Simone? La Bramieri: "Non eravamo in diretta, quindi niente squalifica"

La squalifica di Baye Dame dalla casa del Gf Nip sembra non aver insegnato molto ai concorrenti del reality.

In queste ore, infatti, non si fa altro che parlare di una presunta rissa avvenuta questa notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Non è chiaro, però, cosa sia successo per due ragioni: la prima perché il fattaccio sarebbe avvenuto dopo le 2 quando la diretta era già stata staccata, la seconda perché non ci sono dichiarazioni precise dei concorrenti del Gf.

Stando ai video che circolano in rete e ad alcune affermazioni dei concorrenti, quindi, si può fare una ricostruzione sommaria. Sembra che Luigi Favoloso, dopo aver attaccato verabalmente (e molto duramente) Alberto Mezzetti, se la sia presa con Simone Coccia, o meglio, con la sua compagna, l'onorevole Stefania Pezzopane. E da qui sarebbe degenerato il tutto.

Il quotidiano IlTempo, infatti, scrive: "Al risveglio, i concorrenti della casa più spiata d’Italia, erano particolarmente stanchi e provati. Erano andati a dormire alle 6 del mattino dopo una notte agitata come ha rivelato Angelo Sanzio: 'Abbiamo bevuto troppo vino, Luigi si è scaldato ed è successo quello che è successo e che tutti sappiamo'. La pettegola Lucia Bramieri, si è affrettata a precisare: 'Sì ma state tranquilli che tanto non stavamo in diretta e quindi non ci sono rischi di squalifica'. Filippo Contri, invece, ha esortato Luigi a scusarsi con Simone Coccia Colaiuta. Sui social circolano ricostruzioni più o meno arbitrarie compreso che Luigi e Alberto siano venuti alle mani con le donne che urlavano e il Gf che interveniva a ristabilire l’ordine. Di sicuro si sa che Luigi Favoloso ha offeso la fidanzata di Simone Coccia Colaiuta, l’onorevole Stefania Pezzopane, l’uomo si è innervosito e per poco non l’ha picchiato. Medicando la spalla della Bramieri, lo stesso Simone ha sottolineato: 'Lei è senatrice, io so che certe cose non posso permettermele".

E se questa è la ricostruzione fornita da IlTempo, sul web circolano alcuni video nei quali si vede Simone Coccia parlare in privato con Aida Nizar. "Voleva attaccare anche a me - spiega Simone -. Tu ti sei addormentata. Mi ha fatto 'la tua compagna è nana. Nana. Siete una coppia di merda'. Io quando esco ho mio figlio, mia padre e la mia fidanzata...".

Da questo acceso scambio di battute, quindi, ne sarebbe nata un'accesa lite che avrebbe portato i due alle mani. Ora, non è chiaro se le poche dichiarazioni, tra quelle di Lucia Bramieri e quelle di Simone Coccia, siano sufficienti per arrivare alla verità, quello che è certo è che il pubblico ha capito che "dopo le 2 deve essere successo qualcosa di grave, Gf vogliamo i video".