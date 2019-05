Gf, scontro tra Gianmarco e Kikò: "Se ti permetti a dire una mezza cosa, ti sparano addosso"

Diventano sempre più frequenti gli scontri tra gli inquilini della casa del Grande Fratello costretti alla convivenza non sempre facile: a rendersi protagonisti di una dura discussione sono stati nelle ultime ore Gianmarco Onestini e Kikò Nalli. Motivo del conflitto sono state le battutine dell'hair-stilyst che non sempre vengono viste di buon occhio: il fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca ha deciso di chiarire la sua posizione, mandando su tutte le furie Kikò.

Gianmarco ha espresso il pensiero secondo il quale le battute di Kikò nei suoi confronti altro non fossero che provocazioni: Nalli a questo punto, è apparso visibilmente turbato da queste affermazioni. L'agitazione dell'ex marito di Tina probabilmente deriva anche da ciò che gli è accaduto durante la diretta di lunedì scorso del Grande Fratello. Il padre di Michael Terlizzi è entrato in casa e lo ha accusato di usare dei soprannomi poco gradevoli nei confronti del figlio: Kikò ha chiarito che non vuole ferire nessuno ma solo scherzare e anche con Gianmarco ha precisato ciò che pensa.

"Qua se ti permetti a dire una mezza cosa, ti sparano addosso! E tu sei entrato in questo meccanismo. Mi fai del male" , ha detto Kikò in maniera piccata. Gianmarco, a questo punto, ha rispoto senza tirarsi indietro in questa discussione: "Ci sono alcune cose che possono darmi fastidio. Preferisci che io stia zitto e che non ti dica nulla? Se io fossi in te, preferirei una persona trasparente, capace di dirti in faccia quello che pensa e sente" . I due inquilini della casa più spiata d'Italia hanno così cercato un chiarimento.

"Devi sapere che è lontano da me il fatto che ti devo stuzzicare. Te lo giuro" , ha affermato Kikò Nalli per mettere un punto alla discussione con Onestini. I due sembrano essere giunti ad un punto d'incontro, ma l'hair-stilyst ha ben chiaro che non dovrà più esagerare con le frecciatine che non sono gradite da tutti. Sarà argomento di discussione durante la diretta del Gf prevista per questa sera, lunedì 13 maggio? E' certo che i rapporti diventano sempre più tesi proporzionalmente ai giorni passati in "reclusione" forzata.

