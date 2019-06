Gf, Serena Rutelli parla del fidanzato: "Lui vuole un figlio da me"

È stata una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico e dagli opinionisti del Grande Fratello, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, soprattutto in virtù della sua gentilezza.

E ora Serena Rutelli è tornata al centro del gossip per aver riportato delle indiscrezioni sulla sua love-story, che vive con il fidanzato presentato ai telespettatori in una puntata del Gf16, parliamo di Alessandro Prince Zorresi. Serena ha concesso infatti una nuova intervista al settimanale "Gente", a cui ha confidato che, subito dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia, ha ricevuto un'importante richiesta da parte del suo ragazzo, ovvero quella di concepire un figlio.

Serena Rutelli racconta la sua storia d'amore, dopo il Grande Fratello

"Viviamo un grande amore – ha fatto sapere l'ex pupilla di Barbara d'Urso , nell'intervista- i miei genitori (Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: ndr) lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto, quando sono uscita dalla Casa del GF (…) Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto".

Tra i due ragazzi intercorrono 9 anni di differenza, il che, però, sembra non scalfire il sentimento che tiene la Rutelli legata al suo fidanzato: "È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?