Gf, Taylor Mega entra nella Casa. Iva Zanicchi: "Devi darla..."

Taylor Mega è entrata nella casa del Gf ieri sera. Un ingresso davvero bollette per l'influencer che vive della sua industria. Taylor si è presentata ai suoi nuovi inquilini con un abito rosso fuoco con due spacchi laterali che arrivano fino ai glutei e stivali alti fin sopra al ginocchio. Nulla da dire, bellissima e provocante come sempre. Proprio per il suo modo di fare fuori dalle righe, molti puntano su di lei e sul suo personaggio per smuovere la situazione all'interno della Casa. E proprio Iva Zanicchi le ha chiesto di fare questo. Ricordiamo che fra lei e Gennaro c'è un attrazione reciproca. E Francesca De André non è molto entusiasta di questo.

"Taylor, che tu sia bellissima è fuori discussione - ha esclamato l'opinionista del Gf -. Le donne fanno facce assurde, mentre gli uomini sono felicissimi. Lì dentro c'è davvero un livello di testosterone altissimo. Ma ti chiedo un cosa Taylor, hai un compito: dalla". Immediatamente, Cristiano Malgioglio le tappa la bocca, "ma cosa stai dicendo?!?". E subito Iva raddrizza il tiro: "Ma se non mi fai finire di parlare. Io volevo dire che deve dare tanta allegria ai ragazzi perché lei è così spensierata".

Immediatamente, il pubblico in studio esplode a ridere. Ma Taylor Mega sembra non prenderla troppo bene. La sua espressione dice tutto...