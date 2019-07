Gf, Taylor Mega mostra l'abbraccio hot con Erica Piamonte: "Mia"

Dopo essere diventate protagoniste al gioco del Grande Fratello 16, rispettivamente in qualità di ospite d'eccezione e concorrente, Taylor Mega ed Erica Piamonte sono tornate al centro del gossip, questa volta per aver rivelato la loro "frequentazione". Le due sembrano essere diventate davvero inseparabili, o almeno, questo è quanto trapela da ciò che viene mostrato dai loro stessi profili social. In particolare, tra le sue ultime Instagram stories, Taylor Mega ha condiviso una foto che ritrae un abbraccio scambiatosi con Erica Piamonte all'aperto, quando le due erano nella Casa più spiata d'Italia.

L'abbraccio hot al Grande Fratello 16

L'abbraccio hot consumatosi al reality show condotto da Barbara d'Urso aveva fatto discutere molto i telespettatori di Canale 5. E lo stesso fa adesso. "Me and my princess... Adoro troppo questa foto", sono le parole che Mega ha scritto a corredo della sua storia sibillina, che la immortala insieme all'ex gieffina. La foto di Taylor pubblicata su Instagram è stata, poi, condivisa da Erica, con tanto di hashtag "#mia".

Un'immagine che ha spinto i follower della Mega a scrivere alla loro beniamina per saperne di più sulla sua frequentazione con Erica. "Non ho mai detto di essere etero", ha aggiunto la biondissima Taylor. Al momento, però, non ci è dato sapere se tra Taylor Mega ed Erica Piamonte ci sia del tenero.

