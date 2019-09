Gf, Valentina Vignali annuncia l'uscita del suo libro sul cancro: "Forti come noi"

Dopo essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Valentina Vignali è tornata a far parlare di sé. Questa volta l'ex gieffina mette in subbuglio la rete dopo aver annunciato ai suoi fedeli sostenitori di attendere l'imminente uscita del suo libro dal titolo "Forti come noi", il cui rilascio, proprio come per il primo libro di Giulia De Lellis, è previsto nel mese di settembre.

"Ai primi di luglio ho scattato con un body arancione - fa sapere l'influencer e cestista Vignali al popolo del web, sul conto del suo libro in uscita -. All’epoca non vi dissi di cosa si trattava. Non era per un giornale di moda ma era la copertina di qualcos’altro. È quasi un anno che sto lavorando a questo progetto, dall’autunno scorso poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e la data di uscita è stata posticipata. Però posso dirvi ufficialmente che il 24 settembre uscirà il mio libro. Si chiama 'Forti come noi' ed è un’autobiografia".

Valentina Vignali scrittrice dopo il Grande Fratello 16

Il tumore maligno diagnosticato a Valentina Vignali, alla tiroide, non sarà il solo tema trattato nel libro: "Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro racconterò anche del tumore, tutte le fasi della malattia, come l’ho scoperto, come l’ho affrontato e sconfitto. Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere, dai primi fidanzatini alle marachelle fatte a scuola. Sono contenta ma anche molto emozionata. Mi è stata data questa possibilità di raccontare Valentina persona andando oltre al personaggio".

Ma all'annuncio della cestista sono seguite su Instagram diverse critiche, destinate proprio all'ex gieffina Valentina. "Quanti filtri ha usato per risultare così? -si legge tra i vari commenti degli utenti, che alludono alla Vignali-. Perché al Grande fratello non si poteva guardare". E un altro utente inveisce: "Leggermente diversa su Instagram".

