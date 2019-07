Gf, Valentina criticata per la punteggiatura: "Capra"

Dopo essere stata un'indiscussa protagonista del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso, Valentina Vignali è finita nel mirino di molteplici critiche giunte dal popolo del web. In molti, infatti, hanno tacciato la Vignali di abuso di Photoshop nella sua attività di influencer. E adesso c'è chi la scredita per via della "mancata" punteggiatura nella descrizione di uno dei suoi ultimi post.

"Questa foto mi piace molto -ha scritto Valentina Vignali nella descrizione del post incriminato"-. A parte che avevo ancora un colorito che è un mix tra Casper e una mozzarella di bufala però forse era il fondotinta sbagliato oppure il trucco perché una volta una commessa di Kiko mi ha detto che bisogna sempre scegliere una tonalità in meno del proprio incarnato ma comunque era marzo quindi è normale essere bianchi come la morte che poi non era nera la morte?". Tra le critiche giunte alla Vignali sotto il post in questione, si legge: "Ma la punteggiatura no, eh?". E ancora: "Non sai nemmeno scrivere".

Valentina Vignali risponde alle critiche

Alle ultime critiche ricevute da chi la taccia di non saper usare i segni d'interpunzione nella scrittura, sono seguite alcune risposte dell'ex gieffina. "Poverina! Vai a studiare - ha scritto la Vignali, rivolgendosi ad un'utente che l'aveva poco prima criticata-. Che tecnica narrativa è questa che manco saprai leggere?!". E, ad un altro internauta critico, Valentina ha rispedito l'accusa di ignoranza con un appellativo poco carino scritto a fine messaggio: "Questo è fatto apposta: è un flusso di coscienza, James Joyce style, capra!".

Recentemente, Valentina Vignali ha voluto rispondere anche a chi la taccia di abuso di Photoshop, pubblicando un video in cui sfoggia la sua forma fisica in un succinto monokini.

