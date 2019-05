Gf, la Vignali gelosa del rapporto tra Martina e Daniele?

Nonostante Martina e Daniele abbiano dichiarato di volersi allontanare per via di molteplici differenze caratteriali che li portano spesso a discutere, un filo rosso pare tenere uniti i due inquilini della casa del Grande Fratello. Il legame tra i due giovani, che neanche i diretti interessati sanno ancora come definire, pare però destare fastidio in Valentina Vignali: la cestista è stata già tirata in ballo nelle discussioni che riguardano Martina e Daniele, in quanto la Nasoni non trova giusto le continue intromissioni della sportiva, che però si dichiara solo amica di Dal Moro.

Daniele, parlando con Gianmarco, ha confessato di non sapere esattamente cosa prova per Martina, che invece non ha fatto mistero di essere molto presa dal suo compagno d'avventura. Ogni piccolo gesto di Dal Moro rende felice la Nasoni: se Daniele si preoccupa di coprirla mentre dorme, la Ragazza con il cuore di latta è lieta di essere stata oggetto d'attenzione del giovane. Ma a smontare la sua gioia ci ha pensato Valentina Vignali, che si espressa in modo duro nei confronti di Martina.

"Non capisco perché si ostini con una persona che le ha detto le cose chiaramente. Non ho niente da nascondere, non me ne frega niente. Tanto non sono io la causa se tra loro va male" , ha detto la Vignali parlando con gli inquilini del Gf. Valentina passa molto tempo con Daniele: i due si scambiano affettuosità e tenerezze, ma non si può parlare di alcun flirt in corso, considerando anche che la sportiva ha un fidanzato che la aspetta fuori dalla porta rossa. Secondo Valentina, Martina fraintende i comportamenti di Daniele, sebbene lui sia stata abbastanza chiaro, ma l'atteggiamento dell'influencer non convince gli altri concorrenti del reality.

Ad esprimere apertamente il suo pensiero durante un confessionale è Francesca De André, la quale si è sempre dimostrata come una ragazza senza peli sulla lingua. "Questa cosa a tre comunque stona, io la sento a Valentina che comunque è infastidita con Martina" , ha confessato Francesca. E mentre Martina continua a sperare che Daniele faccia dei passi verso di lei, numerosi dubbi nascono nella Casa nei confronti del rapporto che lega Daniele e la Vignali: è solo amicizia o c'è qualcosa di più?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato