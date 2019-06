GF, Valentina Vignali insultata. La sua reazione spiazza i fan

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello durante la semifinale, Valentina Vignali è tornata attiva sui social. L'esperienza del reality ha regalato all'influencer non poche emozioni: ultima in ordine cronologico la visita del suo fidanzato Lorenzo che era stato un po' assente durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Adesso, però Valentina deve tornare a fare i conti con la realtà: tanti sono quelli che l'hanno apprezzata, ma non sono mancate le critiche.

Valentina ha registrato un messaggio in cui ha fatto sapere di essere finalmente tornata a casa sua, ma la prima notte lontana dal Gf è stata un po' difficile: non ha dormito, ma pian piano riprenderà i contatti con la realtà. La sportiva, poi, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno, lasciando un messaggio di affetto per lei. "Volevo ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore" , ha detto a Vignali.

Subito dopo, Valentina ha voluto rivolgere un pensiero ai cosiddetto "odiatori seriali", i quali non hanno perso tempo a scrivere messaggi poco carini alla cestista, criticando aspramente il suo aspetto fisico. "Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa" , ha detto ironicamente la cestista, che poi ha lanciato una frecciatina agli haters. "Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so" , ha detto al Vignali.

Valentina sa bene di aver preso qualche chilo all'interno della casa, ma ciò non autorizza nessuno a scrivere messaggi negativi: la forma fisica non sarò difficile da riconquistare per la Vignali che è una sportiva di professione. Ancora una volta, l'influencer ha dimostrato di avere un carattere forte che non si lascia abbattere di certo dai pensieri negativi. Ben presto i nuovi scatti social mostreranno una Valentina in forma smagliante.

