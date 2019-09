Gf, Valentina Vignali si sfoga su cancro e tradimento: "Non si può giudicare Nadia Toffa"

Può dirsi una degli indiscussi protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso. In molti la ricorderanno soprattutto per gli screzi vissuti con Martina Nasoni, per via della gelosia provata da quest'ultima nei suoi riguardi, causata dal legame che teneva e tiene ancora vincolata Valentina Vignali al bello e tenebroso ex gieffino, Daniele Dal Moro. E adesso, dopo aver concesso una nuova intervista al settimanale Spy, l'ex gieffina Valentina è tornata al centro del gossip. "Non mi sono mai abbattuta – queste sono alcune delle forti dichiarazioni rilasciate dalla giovane influencer Vignali in merito al tumore maligno che l'ha copita alla tiroide – e ora ne parlo con la speranza di dare un po’ di coraggio alle persone che devono affrontare un percorso di radioterapia come il mio […] La scoperta risale al 2012: ormai sono abituata a parlarne e sono riuscita a metabolizzare tutto. Anzi, mi piace quando gli altri trovano ispirazione nella mia storia".

Valentina Vignali tradita, la rivelazione dopo il Grande Fratello 16

In vista dell'uscita del suo libro dal titolo Forti come noi, un'opera fortemente ispirata alla sua lotta contro il male che l'ha colpita nella vita, la Vignali ha rivolto un pensiero alla compianta ex iena, Nadia Toffa, scomparsa la scorsa estate dopo una sofferta battaglia contro il cancro: "A meno che tu non abbia vissuto in prima persona il cancro, non sei nessuno per giudicare".

Ma non è solo la lotta contro il suo tumore alla tiroide ad averla forgiata negli anni, anche il tradimento subito in amore l'ha segnata molto nel profondo, così com'è accaduto alla neo autrice Giulia De Lellis, quest'ultima reduce dall'uscita del suo libro sulle corna. "Io la capisco – ha chiosato Valentina, rivelando così di essere stata tradita – perché è successo anche a me, infatti ho letto alcuni stralci del suo libro e mi sono trovata in sintonia con lei (Valentina allude al libro di Giulia, ndr)". Il libro firmato Valentina Vignali uscirà il prossimo 24 settembre.