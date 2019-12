Gf Vip 4, Antonio Zequila tra i concorrenti?

I telespettatori si dicono in trepidante attesa per la nuova edizione in arrivo del Grande fratello vip, reality-show che nel 2020 giungerà alla sua quarta edizione consecutiva. Recentemente era stato rivelato il nome della prima concorrente vip confermata nel cast del Gfvip4, Rita Rusic e, nelle ultime ore, sono trapelati degli indizi sul conto di nuovi presunti concorrenti, confermati per il gioco dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità. Sul profilo Instagram ufficiale del Grande fratello, sono state caricate le immagini di due vip dal volto coperto. Una delle due foto in questione immortala il corpo di un uomo dall'identità misteriosa ed ha ricevuto commenti da parte di molti utenti, tra i quali c'è un'influencer convinta che il neo concorrente confermato per il GfVip 4 sia Antonio Zequila.

Quest'ultimo, attore e personaggio televisivo nato ad Atrani e classe 1964, avrebbe confermato la sua partecipazione al rinnovato Gf vip, commentando i messaggi riportati da una sua sostenitrice sotto l'ultimo post del Grande Fratello. "Maurizio Costanzo?", si chiede qualcuno sotto la foto postata dal Gf su Instagram, che mostra il misterioso vip pronto a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. "Ma anziché fare il GFvip, perché non date l'opportunità alle persone non conosciute di farlo?", domanda un altro utente. Poi arriva il commento di una sedicente fan di Antonio Zequila: "Forza Antonio!". Al primo commento della donna, Antonio Zequila ha risposto con le emoticon di faccine felici dalle aureole in bella vista. E alla risposta giunta da Zequila, è seguito un altro commento della fan, che ha poi scritto taggando il suo beniamino, Zequila: "Farò il tifo per te dall'America!". In risposta al secondo messaggio di supporto in questione, l'ex isolano ha ribattuto con una serie di emoticon di baci. Alla luce delle reazioni avute da Antonio Zequila -sotto il post del misterioso gieffino vip annunciato dal Gf su Instagram- l'ex naufrago avrebbe confermato la sua imminente partecipazione al gioco del Gf Vip 4, che verrà condotto da Alfonso Signorini. Oltre ad Antonio Zequila, nel cast del noto reality targato Mediaset, sarebbe stato ingaggiato anche un altro ex naufrago de L'isola dei famosi: Aristide Malnati.

Gf vip 4: oltre ad Antonio Zequila, ecco chi potrebbe esserci nel cast

Nello studio di Cr4: La Repubblica delle donne, Alfonso Signorini ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero confermare il rumor lanciato da Dagospia, circa la partecipazione di Barbara Alberti al gioco del Gf Vip 4. “Il nome di Barbara Alberti lo ha fatto il sito di Roberto D’Agostino- ha dichiarato Signorini, nel corso della sua ospitata tv-. Se è vero? Non commento. Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”. Dal suo canto, il conduttore di Cr4, Piero Chiambretti, ha chiesto all'ospite in studio di riportare delle indiscrezioni inedite sull'imminente Grande Fratello Vip 4. E l'intervistato, Signorini, ha prontamente ribattuto al conduttore di Rete 4: “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, nda), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? ...Beh, non si può dire...”.

