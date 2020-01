Gf Vip 4, Fabio Testi a rischio squalifica? “Cacciato perché avevano paura di essere violentate”

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato solo da qualche ora e uno dei concorrenti appena entrati nella Casa rischia la squalifica: si tratta di Fabio Testi, eliminato dai coinquilini ma ancora in gara, che si è lasciato scappare una frase davvero infelice contro le donne che lo hanno nominato.

Per scelta della produzione, uno dei personaggi entrati a far parte di questa nuova edizione del reality show doveva essere già mandato via durante la prima puntata. “ Un uomo dovrà uscire dalla casa stasera stessa – ha annunciato Alfonso Signorini - . A stabilirlo saranno soltanto le donne con le prime nomination di questa edizione del Grande Fratello Vip ”. La maggior parte delle vip, quindi, hanno puntato il dito contro Fabio Testi, che si è visto costretto a lasciare la Casa ancor prima dell’inizio della sua avventura nel programma.

All’insaputa di tutti, però, l’attore non è uscito dalla Porta Rossa, ma è approdato nel privée dove, ad attenderlo, c’erano gli ex concorrenti del Gf, coloro che sono stati soprannominati gli “highlander”: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Stupiti ed entusiasti per questo arrivo inaspettato, i quattro si sono chiesti come mai Testi fosse già stato eliminato dalla Casa e la spiegazione dell’attore ha lasciato molti telespettatori a bocca aperta.

“ Perché sei qua e non sei là? ”, ha chiesto Volpini, al quale Testi non ha esitato a rispondere di essere stato “cacciato dalle donne”. “ Mi hanno votato e mi hanno cacciato ”, ha aggiunto ancora l’attore, mentre Alfonso Signorini faceva irruzione nel privée per annunciare al concorrente quale sarebbe stata la sua sorte nei giorni a seguire. “ Fabio, questo è il privée! Lo so, siamo dei bastard...i, ma tu sarai il faro nella nebbia che illumina le esistenze dei nostri quattro supererori – ha esordito il conduttore -. Ragazzi, approfittatene perché avrete modo di convivere per non so quanto tempo e passare del tempo insieme ad una persona straordinaria! ”.

Ed è proprio in questo momento che Fabio Testi, forse preso dal clima goliardico venutosi immediatamente a creare in un ambiente di soli uomini, si è lasciato scappare una frase che ha indignato molti internauti. “ Ma perché lo hanno mandato fuori? È questo che mi domando! ”, ha continuato a dire Sergio Volpini, scatenando la reazione inattesa dell’attore. “ Perché avevano paura di essere violentate ”, ha scherzato Testi, ma la sua ironia non è stata gradita dal web.

“Prima squalifica? Testi che spu..ana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne”, hanno scritto su Twitter, “Che battuta triste fatta da un uomo triste ...”, ha aggiunto un altro, mentre c’è chi già ha invocato la sua espulsione. Al momento, però, il Grande Fratello Vip non si è espresso sull’accaduto che, probabilmente, verrà affrontato da Signorini nell’appuntamento in prima serata di domani, 10 gennaio.