"Magalli ha fatto bene a cacciarti". Il web mette nel mirino la Volpe

Poco dopo l’ingresso nella casa del Gf Vip, Carlotta Maggiorana aveva avuto una crisi che, pare, essersi ripetuta nelle ultime ore, ma Adriana Volpe e Licia Nunez hanno messo in dubbio l’ultimo attacco di panico della ex Miss Italia.

Qualche giorno fa, Carlotta aveva avuto uno sfogo con alcuni concorrenti della Casa spiegando che la sua estrema sensibilità la porta a rimanere male per molte cose che, agli occhi degli altri, potrebbero essere futili. “ Non ho mai vissuto questa situazione ed essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona – aveva detto - . Io mi affeziono alle persone, quindi qualsiasi stupidaggine detta o fatta mi fa rimanere male. Non posso pretendere da una persona quello che vorrei, allora qualsiasi gesto o mancanza nei miei confronti ci rimango male ”.

Il riferimento di Carlotta era, probabilmente, ad un piccolo scontro avvenuto con Adriana Volpe: la conduttrice aveva ritenuto il letto rifatto dalla Maggiorana “una ciofeca” e, da qui, ne era nato un battibecco. Poi, l’ex volto Rai, ha continuato a manifestare una certa insofferenza nei confronti della ex Miss nominandola nel corso della diretta con il Gf Vip e adducendo la motivazione di quel voto agli attacchi di panico della ragazza.

Nelle ultime ore, però, Adriana è tornata a parlare dei problemi di Carlotta con Licia Nunez ed entrambe le concorrenti hanno manifestato una serie di dubbi nei confronti della coinquilina. “ Ci saranno dei momenti in cui avrai motivazioni futili perché non sai chi cacchio nominare – ha commentato la Volpe, mentre la Nunez le faceva eco - . Lei aveva già avuto un pianto isterico la notte prima... ”. “ Una che mi va in apnea, che non riesce a respirare, che va in agitazione dopo cinque giorni che stai qui, ma di cosa stiamo parlando? – ha aggiunto la conduttrice imitando con tono canzonatorio quanto detto dalla ex Miss Italia per motivare quegli attacchi di panico - . Ma perché io sono sensibile! Oh...su! Sono sensibile...Fortifichiamoci! ”.

Immediata, quindi, la reazione del web che non ha apprezzato l’atteggiamento della Volpe nei confronti della Maggiorana. “Forse Magalli aveva ragione a cacciarla dal suo programma, denigrare una ragazza che ha 20 anni meno di te solo perché ha avuto un momento di debolezza, se Carlotta ha avuto un attacco di panico qual è il tuo problema??? Ma ce la fai?”, ha scritto un utente della rete, “Ma come si permette! Lo sa che gli attacchi di panico e l'ansia sono malattie? Vergogna. Si meriterebbe un cazziatone”, “Altro che volpe, questa è una vipera”, hanno continuato a scrivere su Twitter.