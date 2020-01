Gf Vip, Adriana Volpe torna su Giancarlo Magalli: "Mi chiese scusa in diretta e poi non mi ha più salutato"

La diatriba di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli è entrata anche nella casa del Grande Fratello, dove la showgirl ha spesso parlato del suo ex partner televisivo con gli altri coinquilini. Alfonso Signorini ha deciso di affrontare la questione in diretta con Adriana Volpe, che non si è nascosta e ha fatto nuove rilevazioni sul conduttore.

Il conduttore ha mostrato alla Casa una clip riassuntiva del racconto di Adriana Volpe all'interno della Casa. Durante le giornate, infatti, la showgirl ha parlato della discussione nata su Facebook, dove Magalli ha fatto gravi insinuazioni sul suo lavoro. Anche per questa grave situazione col collega, Adriana Volpe ha lasciato la Rai. Adesso che si trova chiusa all'interno della Casa, Adriana Volpe ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La settimana scorsa, la showgirl ha rivelato la clausola dei contratti Rai per le donne, dichiarazioni forti che hanno fatto clamore.

Questa settimana, spinta da Alfonso Signorini che ha voluto raccogliere le sue dichiarazioni di ieri, Adriana Volpe ha reso altre dichiarazioni sul suo periodo in Rai, soprattutto in merito a Giancarlo Magalli e alla situazione interna all'azienda: " Non mi hanno ferito le parole ma il fatto che esista la Commissione pari opportunità in Rai, che quando io ho chiesto un appuntamento dopo due anni dall'accaduto e dopo tutti gli articoli, mi hanno detto: 'Noi non ne sapevamo nulla'. È come quando trovi un muro di gomma. "

Parole forti da parte di Adriana Volpe, che ormai ha definitivamente lasciato alle spalle l'esperienza nella tv pubblica per intraprendere quella nella tv commerciale. La lite con Giancarlo Magalli è senz'altro forte, visto che i due sono addirittura arrivati alle aule di tribunale, ma Adriana Volpe non ha chiuso definitivamente la porta al collega. La showgirl non esclude che tra loro possa esserci una riappacificazione ma ci devono essere delle scuse, sincere, da parte sua. " Il muro si può sfondare nel momento in cui uno chiede scusa. Quando una persona riesce a dire: 'Io non parlo con le bestie', riferendosi a me, e dice che è ironia, per me non è ironia ", ha detto Adriana Volpe, ricordando di quando Magalli disse che non avrebbe chiesto scusa e che la collega si stava facendo pubblicità.

La concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha detto ad Alfonso Signorini di essere pronta al confronto, un momento che sta aspettando da anni ma che non è ancora arrivato. " Ho ricevuto scuse in diretta, perché lo hanno portato a farlo, da quel momento non mi ha più salutato ", ha ammesso con amarezza Adriana Volpe.

Alfonso Signorini si è dovuta dissociare dalle parole della concorrente, invitando comunque Giancarlo Magalli. Chiuso il collegamento con lo studio, Adriana Volpe ha continuato a parlare con i suoi compagni di avventura, ricordando le persone che in quel periodo le sono state davvero vicine, sostenendola nei momenti di difficoltà, al contrario del sistema che, invece, ha ribadito essere un muro di gomma.