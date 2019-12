GF Vip, chi è Andrea Denver: il modello italiano più amato d'America

Andrea Denver è il nome a sorpresa nella rosa dei concorrenti confermati per la prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. È stato proprio il conduttore a rivelarne l'identità, pubblicando una sua foto su Instagram.

In realtà, Alfonso Signorini voleva stuzzicare l'interesse dei suoi follower senza però svelare il nome del ragazzo, tanto da pubblicare uno scatto senza il volto. Il conduttore ha provato a giocare duro con i seguaci, andando a pescare una foto che Andrea Denver ha condiviso sul suo profilo oltre un anno fa. Tuttavia, tutti i suoi tentativi sono stati vani perché in poche ore il popolo della rete ha svelato il mistero e ha rivelato l'identità del terzo concorrente ufficiale del GF Vip in partenza tra meno di un mese. Andrea Denver va, quindi, ad aggiungersi a Rita Rusic e a Pago, confermatissimi per l'ingresso nella casa di Cinecittà.

Ma chi è Andrea Denver? Il suo vero nome è Andrea Salerno ed è un modello italiano che da anni lavora in America. Nato a Verona il 3 maggio del 1991, dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione ha scelto la Florida per proseguire i suoi studi, conseguendo un Master in giornalismo ed editoria. La sua avvenenza e il suo fisico scolpito non sono certo passati inosservati, tanto che durante la sua permanenza in Florida è stato contattato e scritturato da un'agenzia di modelli locale, che ha dato il via alla sua carriera nel mondo della moda. Alto 1,88 cm, Andrea ha sempre praticato sport a livello agonistico e il frutto di quest'impegno sono gli addominali e i pettorali cesellati.

Sebbene il suo nome sia sconosciuto al grande pubblico, in ambito fashion è una vera star. Dal 2015 al 2017 è stato insignito del titolo di Model of the Year Award – Social Media Star Men sul sito guida del settore Models.com. Il suo profilo Instagram ha un seguito enorme e conta oltre 1.2 milioni di follower ma ciò non deve stupire data la fama internazionale di Andrea Denver. È molto richiesto dalle più grandi maison di moda a livello mondiale, che se lo contendono per indossare le loro creazioni. Ralph Lauren e Hugo Boss sono solo alcuni dei brand che se lo sono aggiudicato, ma Andrea ha posato anche per aziende leader nel settore dei cosmetici. La moda è l'ambito principale nel quale Andrea Denver opera ma non rinuncia a provare esperienze alternative. È stato protagonista del videoclip Blank Space di Taylor Swift, per esempio, ma ha lavorato anche con Jennifer Lopez.

Tra le grandi regine del pop accostate al nome di Andrea Denver spicca però il nome di Madonna. Il ragazzo ha lavorato con Lady Ciccone alla realizzazione del video clip Bitch I'm Madonna e qualche tempo fa negli ambienti dello spettacolo americano circolava voce che i due avessero una liason, mai confermata dai protagonisti. In questo momento sembrerebbe che Andrea sia single, troverà forse l'amore all'interno della casa del GF Vip?