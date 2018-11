Gf Vip, Ela Weber è una furia: "Nessuno ha il diritto di darmi della lesbica"

L'esperienza al Gf Vip di Ela Weber è ormi giunta al capolinea, ma la Serellona ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe.

Ospite di Pomeriggio Cinque, Ela è diventata una furia rispondendo ad alcune domande sulla sua sessualità. Durante il programma, infatti, più volte i concorrenti hano avanzato l'ipotesi che la Serellona sia omosessuale. Ela Weber non ci sta e sostiene che tutto sia partito dal fatto che lei sia molto solidale col genere femminile. E al Gf Vip lo è stata particolarmente con Jane Alexander.

"Sono molto amareggiata. Sono uscita dal Grande Fratello e leggo sui giornali che c'è una lesbica nella casa. Chi è? L'amore saffico di Ela Weber per Jane Alexander. Come si permette la gente di parlare la solidarietà femminile per scambiarla per omosessualità? Nessuno ha diritto di dichiarare la mia sessualità. Ho un marito a casa", ha tuonato la ex concorrente.

Barbara D'Urso ha subito cercato di placare l'ira di Ela, "l'offesa non è dire che sei una lesbica, ma dire che hai un amante - uomo o donna - con un marito a casa", ma è stato quasi tutto inutile. La Serellone è difficile da teenre: "No. Lo posso dire chiaro e tondo: nessun essere ha diritto di dire a quale genere io appartengo. Vale sia per l'omosessuale che per l'eterosessuale. Nessuno ha diritto di dare a me della lesbica".

Una sfuriata vera e propria alla quale nessuno ha potuto mettere un freno. Ma perché Ela Weber sarebbe stata così arrabbiata? Stando alle ultime parole della tedesca, alla base del risentimento ci sarebbe stato un pettegolezzo precedente che avrebbe compromesso alcuni rapporti lavorativi dopo aver alimentato falsi pregiudizi sul suo orientamento sessuale. "Io sono libera di pensarla liberamente - ha concluso -. Mi è già successo una volta nella mia vita e le reazioni del mondo del lavoro sono state proprio brutte. Hanno cambiato gli atteggiamenti che gli altri avevano nei miei confronti".