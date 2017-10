Gf Vip, Gianluca Impastato a Daniele Bossari: "Potresti vincere tu"

Nella casa del Gf Vip sembra essere arrivata la rivincita di Daniele Bossari.

Il concorrente, che nelle scorse settimane era stato un po' isolato dal gruppo, è diventato un personaggio importante sia fuori che dentro il programma. Fuori perché è amato dal pubblico (e il risultato delle nomination della scorsa settimana contro Carmen Di Pietro lo dimostrano ampiamente), dentro perché gli altri vip ora gli riconoscono un "ruolo".

Ma non è tutto. Gianluca Impastato e Lorenzo Flaherty sono addirittura convinti che Daniele Bossari possa vincere la seconda edizione del reality. "Secondo me la tua vittoria della settimana scorsa - dice Gianluca Impastato - ti mette in una condizione di fiducia. Secondo me farai molta strada. Piace questo tuo aspetto caratteriale a chi guarda da casa. Il tuo è stato un risultato di tutto rispetto. Noi abbiamo visto degli estratti dei tuoi confessionali che di certo hanno toccato la sensibilità di chi sta a casa. Secondo me non devi temere nessuno".

Anche Lorenzo Flaherty si è detto d'accordo con lui: "Io credo che tu stia dando un contributo di te stesso totalmente diverso da come la gente ti può conoscere a livello professionale e questo è veramente molto bello. Questo ti ha permesso di ottenere quella grande soddisfazione quella sera. E ne avrai sempre di più, sei un personaggio molto importante, sono d'accordo con Gianluca. Credo tu abbia delle grandissime possibilità, la tua presenza nella casa è importante, lo si scopre tutti i giorni".

Il conduttore di Mistero non si aspettava di certo di sentirsi dire queste parole, per questo motivo si è detto lusingato per quello che pensano i concorrenti del Gf. Ma nonostante la sicurezza che Lorenzo e Gianluca cercano di trasmettergli, lui non si sente di avere la vittoria in pugno. "Mi lusinga - confessa - questa vostra analisi. Mi fa piacere. Io vivo giorno per giorno, non riesco a proiettarmi nel futuro. Possiamo fare tutte le ipotesi del mondo e poi succede sempre il contrario".

Ora resta da capire soltanto una cosa: Lorenzo Flaherty e Gianluca Impastato hanno detto quelle cose perché le pensano davvero o per strategia?