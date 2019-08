Gf Vip, Giulia Salemi si sfoga "Sono triste di partire"

Dopo essere diventata protagonista del Grande Fratello Vip 3, insieme al suo ormai ex fidanzato Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata al centro del gossip. L'ex gieffina, reduce da serate che l'hanno tenuta impegnata lavorando in piazze e locali, gremiti di appassionati accorsi proprio per incontrare lei, ha fatto sapere ai follower di essersi concessa una vacanza all'insegna della suggestiva bellezza naturale della Sardegna.

L'ex di Francesco Monte ha deciso di documentare la sua sosta in aeroporto su Instagram, mentre era in attesa del suo volo. "Amici siamo in aeroporto - ha esordito Giulia Salemi, nel lungo racconto della sua ultima vacanza sarda -. E questo è sempre un momento un po’ triste, la fine. Però, domani sarò in un altro aeroporto, bensì a Milano perché vado a Brindisi".

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e la giornata funesta

Subito dopo essersi detta triste su Instagram, perché in procinto di tornare a Milano, Giulia Salemi ha pensato di dirigersi verso la toilette. Ma in quel frangente l'ex gieffina si è a quanto pare accorta di essersi persa in aeroporto, spostandosi dalla zona-partenze e rischiando così di perdere il suo volo. "No ragazzi, non potete capire. Siamo uscite e siamo agli arrivi, ai rulli - ha fatto sapere la Salemi ai suoi fedeli sostenitori, a conclusione del suo racconto tragicomico -. Non ci fanno più tornare alle partenze e dobbiamo rifare il giro, uscire dall’aeroporto, rientrare e rifare il check-in!".