Gf Vip, incontro in Casa tra Rita Rusic e Valeria Marini: "Guarda che questa è casa mia"

Quinta puntata incandescente per il Grande Fratello Vip con l'ingresso di Valeria Marini nella Casa. La bionda showgirl ha deciso di tornare nella Casa per avere un confronto con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini ha avuto una lunga e importante relazione con il produttore cinematografico ma i rapporti con Rita Rusic non sono mai stati idilliaci.

La scorsa settimana a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà era stato proprio Cecchi Gori per una sorpresa alla Rusic. È stato un incontro molto soft durante il quale i due hanno amabilmente chiacchierato del più e del meno come vecchi amici, raccontando alcuni aneddoti della loro vita, compreso il brutto malore che costrinse pochi anni fa Vittorio Cecchi Gori in ospedale per un lungo periodo. Ci fu grande spavento per l'uomo e proprio quell'episodio lo riavvicinò alla sua ex moglie, madre di due suoi figli. Nel corso negli anni sono stati diversi gli attacchi che le due donne si sono rivolte reciprocamente e il Grande Fratello le ha messe una di fronte all'altra per trovare un chiarimento.

L'ingresso di Valeria Marini in studio è all'insegna del patriottismo. La showgirl ha indossato l'abito col tricolore che porta sul palco dell'ultimo spettacolo di Pierfrancesco Pingitore nei panni della presidentessa. Il cima nella Casa è teso, è percepibile l'imbarazzo e la tensione tra le due donne, due vere leonesse momentaneamente in gabbia. Per 15 anni Valeria Marini e Rita Rusic non si sono nemmeno rivolte la parola e ora devono interagire a favore di camera.

Sguardi di fuoco e parole taglienti da parte di entrambe, con Valeria Marini che ha portato nella Casa, all'interno del reggiseno, un papiro con una lunga rassegna stampa inerente a tutto quello che i giornali hanno riportato su quanto detto dall'ex moglie di Cecchi Gori nei suoi confronti. Secondo la regola, Rita Rusic non può leggere nulla fin quando si trova all'interno della Casa, quindi ha evitato di cogliere la provocazione di Valeria Marini. Lo scontro è stato acceso fin dai primi momenti, con la showgirl sarda che ha alzato i toni, accusando Rita Rusic di aver parlato di lei durante la settimana. Le due hanno grattato vecchie ruggini del passato e non sono riuscite a trovare un accordo. Il tono della voce di Valeria Marini è spesso alto e questo modo di fare ha infastidito Rita Rusic: " Io sono vittima di violenza, non sopporto le persone che urlano. "

Rita Rusic ha voluto sottolineare a Valeria Marini che stare all'interno del Grande Fratello non è semplice e che quindi lo scontro con lei la rende vulnerabile. " Stare qui non è facile ", ha detto quindi Rita Rusic a Valeria Marini, che però non riesce a essere solidale con lei: " Guarda che questa è casa mia. Io ero qui alla prima edizione e sono arrivata in finale. "