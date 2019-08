Gf Vip, Jane torna da Gianmarco dopo la rottura con Elia: "Mi ha riconquistata"

Dopo essere stata protagonista del Grande Fratello Vip 3, Jane Alexander è tornata al centro del gossip. Questa volta, a far parlare di sé sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffina sulla sua vita privata. Nel corso della sua ultima intervista concessa a Di Più, l'attrice, nota ai telespettatori per il ruolo di interprete nella fiction Elisa di Rivombrosa, ha rivelato il motivo per il quale ha rotto con l'ex coinquilino al Gf, Elia Fongaro, e non solo.

"Elia è stato importante - ha così esordito la Alexander, parlando dell'ex velino di Striscia la notizia - . Non voglio assolutamente rinnegare una cosa tanto forte come quella che mi è successa con lui nella Casa. Se poi mi chiede come mai sia finita tra noi, è facile, non c’erano i presupposti per andare avanti. In fondo al cuore ero chiaramente ancora troppo legata a Gianmarco, le nostre strade erano destinate a dividersi. Non ci sentiamo più e non voglio più parlare di lui". L'attrice si è riscoperta innamorata del suo fidanzato storico, anche grazie all'esperienza televisiva vissuta al Gf Vip 3: "In realtà sono sempre stata innamorata di Gianmarco, ma non lo sapevo, ho fatto molti errori, lo so".

Jane riconquistata da Gianmarco dopo il Grande Fratello Vip

Nel corso dell'intervista concessa a Di più magazine, Jane Alexander ha confidato, inoltre, di essere tornata ad uscire con il suo amato Gianmarco Amicarelli, subito dopo aver troncato la sua relazione con Elia Fongaro. I due storici fidanzati sono tornati a frequentarsi, senza, tuttavia, andare di nuovo a convivere né fare progetti a lungo termine.

A fare il primo passo, affinché tornassero insieme, è stato proprio il produttore musicale Gianmarco, che ha invitato Jane a cena subito dopo la rottura avvenuta tra l'attrice e Fongaro. "Non è vero che un compagno di vecchia data è noioso, anzi, è speciale", ha infine assicurato Jane sul conto del suo Gianmarco Amicarelli.