Gf Vip, Jeremias riceve un messaggio dalla sua ex. Poi scoppia a piangere

Per Jeremias Rodriguez è arrivato un altro aereo, dopo quello di Belen, a mandare un messaggio nella casa del Gf Vip è stata la ex fidanzata Sara Battisti.

"E io ci sono ancora, mi manchi - Sara", dice il messaggio che arriva dal cielo. La prima a notare l'aereo che sorvola la casa del Gf Vip è Ivana. La modella chiama subito gli altri concorrenti che si precipitano in giardino, mentre Jeremias Rodriguez ci mette un po'. Frastornato volge gli occhi al cielo e sorride.

Immediatamente viene abbracciato dagli altri compagni e a Daniele Bossari che gli chiede come si sente, risponde: "Certo, sono contento". Anche Cecilia Rodriguez lo stringe in un abbraccio e gli sussurra all'orecchio: "Goditi questo momento. Poi viviti la tua storia fuori. Ma se ti tratta male le strappo tutti i capelli".

E quando Jeremias si allontana per buttarsi sul letto, la sorella Cecilia confessa: "E' la sua ex, hanno avuto una storia un po' travagliata". Dopo qualche minuto le telecamere inquadrano l'argentino che abbracciato a Luca Onestini scoppia a piangere: "Mi dispiace per quello che stai vivendo, non riesco a vivermela". "Non ci devi pensare - replica Luca -. Pensa che fuori c'è una persona che ti sta aspettando e che ti ama".

Ma tra una parola e l'altra, Jeremias confessa agli altri inquilini del Gf Vip che si è lasciato con Sara Battisti poco prima di partecipare al reality. Purtroppo, però, l'argentino non ha potuto confrontarsi con la ragazza a cui sembra ancora legatissimo. E quello che ora lo sta facendo stare male è che la sua ex ha speso molti soldi per inviargli questo messaggio.