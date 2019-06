Gf Vip, la "marchesa d'Aragona" diventa nonna

Nella terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, aveva fatto parlare a lungo di sé, per essersi detta invaghita del gieffino Walter Nudo. E ora la marchesa d'Aragona è tornata al centro del gossip, per aver annunciato ai follower la nascita del nipote, avuto dalla figlia Ludovica.

In un post pubblicato su Instagram, Daniela Del Secco d'Aragona ha voluto condividere con il popolo del web il momento di gioia vissuto durante la visita al nascituro Gianludovico.

Daniela Del Secco d'Aragona del Grande Fratello Vip scrive ai follower

“Stanotte alle 3:23 , è nato Gianludovico, un bimbo di rara bellezza…- ha fatto sapere la Del Secco ai suoi fedeli sostenitori, poche ore fa-. Una gioia che non si può descrivere. Ludovica sei stata Fantastica.. durante il travaglio neanche un gemito.. Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore ... è stata un’emozione inimmaginabile ... non dimenticherò mai questa notte... è stato come tornare indietro nel tempo al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica, che mi ha dato solo gioia nella vita. Grazie".

L'opinionista di Pomeriggio 5, Daniela Del Secco, ha ricevuto molteplici messaggi d'auguri sui social. Tra i vip che si sono mobilitati a congratularsi con la neo-nonna, ricordiamo in particolare il gieffino Filippo Nardi e l'ex velina di Striscia la notizia, Costanza Caracciolo.

