Gf Vip, Pupo a Miss Italia: "Da Maggiorana a maggiorata è un attimo"

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 è entrata anche Carlotta Maggiorana. È la prima Miss Italia a partecipare al reality di Canale5 e Alfonso Signorini lo sottolinea con orgoglio, per rimarcare la qualità del cast scelto per l'edizione che ne celebra il ventennale.

Carlotta Maggiorana ha fatto il suo ingresso in passerella in modo originale, a bordo di una moto rombante e fasciata da una tuta in pelle che ne ha messo in evidenza il fisico perfetto. Miss Italia 2018 ha parcheggiato la moto fuori dalla porta rossa ed è entrata in Casa con passo felino. Ha celato la sua identità a lungo dietro il casco integrale, fin quando Signorini non le ha concesso di toglierlo per rivelarsi ai concorrenti e al pubblico a casa.

Bellissima e felice per questa nuova esperienza, Carlotta Maggiorana si è presentata subito a quelli che per i prossimi giorni e, forse, per le prossime settimane, saranno i suoi coinquilini al Gf Vip. Immediato l'intervento di Pupo dallo studio, che ha voluto subito ricordare di aver conosciuto la ragazza proprio durante il concorso di bellezza più importante del Paese. Nell'edizione 2018, infatti, il cantante toscano faceva parte della giuria che ha decretato la vincitrice. Con lui c'erano numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport: Alessandro Borghese, Andrea Scanzi, Maria Grazia Cucinotta e Andrea Iannone.

Dopo un rapido scambio di convenevoli tra i due, Pupo ha voluto svelare un aneddoto legato alla sua partecipazione come giurato: " Ricordo che non l'ho votata. Ho scelto quella che è arrivata seconda. " Il cantante toscano ha ammesso di aver votato Fiorenza D'Antonio, bellissima ragazza campana che per un soffio non ha indossato quella tanto ambita corona. Ma la confessione di Pupo non si è fermata alla dichiarazione di voto, perché l'opinionista di Alfonso Signorini ha anche voluto specificare per quale motivo non ha scelto Carlotta Maggiorana ai tempi. Pare, infatti, che Fiorenza D'Antonio avesse un décolleté più generoso rispetto a quello della prima classificata e che sia stato questo l'ago della bilancia che ha fatto propendere Pupo verso di lei.