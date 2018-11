Gf Vip, Stefano va a letto con Benedetta. La compagna di Sala: "Provocazione"

Il week end appena passato è statao ricco di passione sia per la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi sia per Stefano Sala e Benedetta Mazza.

Ma se i primi non si nascondono più e i baci se li scambiano alla luce del sole, i secondi sono un po' più restii. Anche perché Stefano Sala è fidanzato con la bellissima Dasha Dereviankina. Ma in questi giorni Stefano e Benedetta non hanno badato alle telecamere e quatti quatti si sono nascosti sotto le coperte.

I baci sono arrivati, eccome se sono arrivati. E Dasha? Cosa ne pensa la stupenda modella ucraina? "Questa è tutta una provocazione! - scrive Dasha sotto al post Instagram del Gf Vip in cui vengono mostrati Stefano e Benedetta insieme nel letto -. Quelli che sostengono la coppia e quelli che li odiano. Capisci che ti viene mostrato ciò che vogliano che tu veda? Non è la verità, tutto questo è show!".

Insomma, Dasha sembra sicura di Stefano Sala. Ma la mano sul fuoco può mettercela davvero?