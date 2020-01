Gf Vip, volano stracci tra la Elia e la De Panicis: "Abbiamo una pornostar"

Primo scontro tra donne all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4: le protagoniste sono state Antonella Elia ed Elisa De Panicis, che non se le sono mandate a dire davanti agli occhi increduli degli altri concorrenti.

Tutto è iniziato quando i vip hanno deciso di fare un gioco etichettando i coinquilini con un appellativo. La Elia ha accettato di buon grado la proposta e ha iniziato proprio dalla De Panicis, che non ha esitato a definire una pornostar. “ Per la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine, abbiamo una pornostar: Elisa! Un applauso – ha detto con ironia Antonella, puntando il dito proprio contro la ex di Uomini e Donne - . C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti, ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse ”.

Michele Cucuzza, che aveva proposto il gioco, ha chiesto alla De Panicis di avvicinarsi e la Elia ha continuato a rincarare la dose. “ Puoi mostrare, per favore, quello che tutti gli uomini sognano? – ha chiesto Antonella, mentre Elisa si faceva prendere in braccio da due compagni e mostrava il seno - . Oh! ti si vedono le te..e. Prego, si sdrai pure (sul bancone, ndr) e turbi le immagini degli uomini ”. “ Io sono gelosa, per me sono ormai ricordi antichi, ora non mi resta che lo sfacelo ”, ha concluso la showgirl, pizzicata dalla concorrente.

Quello che poteva essere uno scherzo, però, sembra aver particolarmente infastidito la De Panicis, che non ha perso occasione di pungere la Elia durante un momento di relax nella Casa. “ Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande – ha notato con sorriso sornione la De Panicis - . Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma ”.

Paola Di Benedetto, però, ha redarguito Elisa invitandola a stare più attenta quando si lascia andare a certe dichiarazioni. “ Sei stata pesante – le ha fatto notare l’amica - . Potevi evitare di dirle che alla sua età non si porta il perizoma. Stai attenta quando dici certe cose ”. Ma la ragazza si è giustificata sostenendo che Antonella l’ha messa in imbarazzo e, soprattutto, le ha mancato di rispetto. “ Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una porno star! – ha sbottato - . A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi ”.

Antonella, però, ascoltando il mormorio proveniente dalla camera da letto, non si è fatta scappare l’occasione di attaccare ancora una volta Elisa, mettendola bene in guardia: “ Ce l’hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il cu.. una persona alle spalle non è carino ”.