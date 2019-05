GF16, Daniele contro Erica: “Stai zitta o faccio a pezzi una cosa tua!”

“ Non capisco perché non puoi stare zitta! Fatti gli affari tuoi, la prossima volta taglio una roba a te e la ritrovi a pezzi! ”.

Parole di Daniele Dal Moro che ieri ha attaccato violentemente Erica Piamonte a causa di uno scherzo che il concorrente veronese ha voluto fare ai danni di Serena Rutelli.

La sua idea era quella di nasconderle il peluche che le aveva regalo il suo fidanzato lunedì scorso quando le ha fatto una bellissima sorpresa in studio, per poi organizzare una caccia al tesoro in tutta la Casa per farglielo ritrovare.

Ma Serena, molto legata al suo fidanzato e a quel peluche simbolo del loro amore, non riusciva proprio a trovarlo, così ha iniziato ad agitarsi per quello che riteneva essere proprio uno scherzo idiota perché non è che le avessero nascosto un abito o una borsa, ma quanto di più caro ha in Casa.

Erica, vedendo che Serena si stava davvero agitando, le ha suggerito di rileggere meglio l’ultimo indizio fornitole, dando così modo alla Rutelli di trovare il peluche sommerso dalle foglie nei pressi delle docce. Con suo grande sollievo.

Il suggerimento dato alla giovane estetista ha dato molto fastidio a Daniele, che rivolgendosi ad Erica, colpevole di aver rovinato lo scherzo, ha preso subito ad urlarle in faccia: “ Non capisco perché non puoi stare zitta! Ma non ha mica tre anni, non glielo avevamo buttato per strada, glielo rendevamo comunque eh! Ma fatti gli affari tuoi! ”.