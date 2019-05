Gf, Francesca De André distrutta dall'abbandono del fidanzato

Dopo essere stata piantata in asso dal suo fidanzato ed essersi lasciata andare a autentici scoppi di rabbia, alternati a pianti disperati, Francesca De André preoccupa non poco gli inquilini dela Casa che non sanno che fare per poterla calmare e consolare.

La 29enne sostiene di non sentire la mancanza di un uomo che l'ha tradita in maniera così plateale, ma di essere terrorizzata dall'idea che possa rivelare ai giornali i tanti segreti che conosce su di lei, a partire dall'esito di una perizia psichiatrica a cui si sottopose anni fa in un momento molto buio della sua vita.



L'unica con cui ha davero legato nella casa è Erica. Da quando è entrata al Grande Fratello ne ha avute praticamente per tutti e gli ultimi a subire la sua ira sono stati Martina e Gennaro verso i quali ha usato parole pesantissime. Martina, infatti, è stata accusata davanti a tutti di essere una alcolizzata. " Ogni volta che arriva una bottiglia di vino non puoi alcolizzarti perché sei nervosa con Daniele. Arriva una bottiglia e ti metti lì tutta inc****ta a guardare male Daniele mentre continui a tracannare. Smettila di pretendere cose da lui, smettila di rompere i cogl**** a lui e a te stessa! Lo hanno capito tutti tranne te! Beviti una vasca di vino, almeno capisci meglio! ", le ha urlato in faccia la De André.

Inutile il tentativo di difesa della giovane ternana che, visibilmente scossa, si è rintanata in casa, mentre la De André, non paga, ha presto avuto da ridire anche con Gennaro Lillio. Tutto è nato perchè il modello era arrabbiato con lei per aver riportato a tutti una confidenza che le aveva fatto in privato.



Anche nei suoi confronti la De André ha avuto parole di fuoco: " Ma vaffan****, non fare le sceneggiate napoletane, cogl****! Hai capito male, mi sembri scemo, u na capra. Hai detto che non ho mai avuto uomini con le palle, ma come ti permetti nella situazione emotiva in cui sono adesso? ".

Poi il silenzio, ma solo grazie a Gennaro che, incapace di sovrastare la voce della De André per difendere le sue ragioni, ha seguito l'esempio di Martina, rientrando in casa.

