Gf, Kikò Nalli ringrazia Tina Cipollari per il messaggio dei figli

Lo attendeva da giorni e, alla fine, il messaggio dei figli che Kikò Nalli tanto desiderava, è arrivato: l’haistylist si è sciolto in una valle di lacrime e ha ringraziato la ex moglie, Tina Cipollari, per questo regalo.

Mattias, Francesco e Gianluca hanno voluto far sentire al padre la loro vicinanza e lo hanno spronato a non mollare durante questa esperienza nella Casa del Grande Fratello 16. La commozione di Kikò, mista a gioia, non si è fatta attendere e, così come ha fatto in settimana, Nalli ha iniziato ad urlare tutto l’amore che nutre nei confronti dei suoi tre ragazzi. “ Mi mancate, vi amo tanto - ha detto a gran voce il gieffino, senza dimenticare di ringraziare Barbara d’Urso per la sorpresa - . Sono contentissimo, mi hai fatto uno dei regali più grossi della mia vita ”.