Francesco Monte ha conosciuto Isabella De Candia prima dell'addio a Giulia Salemi?

I due ormai ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, continuano a catturare l'attenzione mediatica. Dopo la notizia della loro rottura, il nuovo numero cartaceo di "Spy" magazine ha riportato alcune indiscrezioni sui due ex fidanzati. Al momento non è dato farci sapere se Monte abbia tradito o no la sua ex fidanzata, anche se in molti sospettano che Francesco abbia mancato di rispetto a Giulia, cominciando a frequentare la modella pugliese con la quale ha, a quanto pare, un nuovo flirt, Isabella De Candia.

I due neo-piccioncini, dopo essere stati avvistati a Ibiza mentre si scambiavano delle effusioni amorose, si sarebbero conosciuti tra il 7 e il 14 aprile, grazie ad un amico in comune, Pio D'Antini del duo comico Pio e Amedeo. “Isabella De Candia è ufficialmente la nuova fidanzata di Francesco Monte- ha fatto sapere Spy magazine-. C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% di Pio & Amedeo, molto amico di Monte: è stato lui a presentare Isa a Francesco. La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa. Questo però succedeva ad aprile”.

Francesco Monte e il presunto tradimento ai danni di Giulia Salemi

Lo scorso maggio, Francesco Monte e la sua ormai ex, Giulia Salemi, sarebbero stati ancora fidanzati, almeno fino alla sera della loro apparizione al Festival di Cannes, quando cioé avrebbero avuto una lite furiosa presumibilmente dovuta alla "terza incomoda Isabella De Candia". “La rottura sarebbe avvenuta- aggiunge la fonte - quando la coppia si è presentata sul tappeto rosso, a Cannes. Proprio in quell’occasione Francesco è esploso e ha capito che la storia con Giulia non poteva andare avanti”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?