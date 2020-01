Gf Vip, scontro tra leonesse: Valeria Marini entra nella Casa per parlare con Rita Rusic

Puntata imperdibile quella di stasera del "Grande Fratello Vip", dove ci sarà uno scontro tra titani, o meglio tra “titane” visto che parliamo di due donne. Valeria Marini, già concorrente della casa della prima edizione del Grande Fratello Vip, entrerà nuovamente dalla porta rossa, per chiarire con Rita Rusic, sua acerrima nemica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo compagno per alcuni anni.

Tra le due non scorre da sempre buon sangue e più di una volta si sono “pizzicate” a mezzo stampa ma mai confrontatosi di persona. A fare questo “miracolo” mediatico Alfonso Signorini, che dopo aver fatto entrare la scorsa settimana l’ex marito di Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori, questa settimana, facendo impazzire i social che a gran voce chiedevano un incontro tra le due, farà parlare Rita e Valeria. Si è già aperto il toto scommesse su cosa succederà, c’è chi non sta più nella pelle e lo scrive sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, chi è sicuro che Rita con la sua classe avrà la meglio e chi addirittura ha organizzato una visione condivisa della puntata per commentare a caldo. Insomma l’attesa è davvero spasmodica per un’incontro al fulmicotone.

Ma perché le due sono diventate nemiche? Quale è stata la scintilla che le ha fatte odiare? A detta di Rita Rucis, nulla avrebbe a che vedere con il fatto che dopo la loro separazione Cecchi Gori abbia iniziato una storia d’amore con Valeria Marini, ma la cosa che non ha sopportato è il fatto, sempre a suo dire, che Valeria non abbia favorito il rapporto di Vittorio con i suoi due figli, Vittoria e Mario.

Inoltre sempre la Rusic ha raccontato due anni fa in esclusiva durante la trasmissione di Rai Uno “Sabato Italiano” un episodio che nessuno conosceva, accaduto durante la festa dei 12 anni di suo figlio Mario. All’epoca era già separata e Cecchi Gori era insieme alla Marini. Vittorio aveva organizzato una cena per il figlio sulla terrazza del cinema Adriano di Roma. Rita, accompagnata dal suo amico e ufficio stampa Angelo Perrone, voleva fare una sorpresa al figlio presentandosi alla cena, ma i due furono letteralmente cacciati appena messo piede sulla terrazza, con enorme imbarazzo dei presenti. Dal racconto fatto poi da Mario alla madre, sembra che fu proprio la Marini a suggerire a Cecchi Gori di fare questo.

Ovviamente questa è la versione della Rusic, smentita dalla Marini che anzi ha sempre affermato di aver agevolato il rapporto tra Vittorio e i suoi figli e dichiarando che lei stessa ha un ottimo rapporto con i due ragazzi. Chi avrà ragione delle due?

Non resta quindi che preparare i pop corn e il divano perché questo incontro sarà, per usare un termine caro al produttore Vittorio Cecchi Gori, da Oscar.