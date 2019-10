Ghali chiede alla madre di lasciare il lavoro: "Ho il disco in uscita"

Il rapporto tra Ghali e la madre è talmente forte che il suo successo lo ha sempre dedicato alla donna più importante della sua vita, la stessa alla quale ha chiesto di lasciare il lavoro per stagli vicino durante l’uscita del nuovo disco.

Già nel singolo ‘Ninna Nanna’, Ghali aveva raccontato tutta la sua riconoscenza nei confronti della donna che l’ha cresciuto da sola dopo la carcerazione del padre. Il cantante, infatti, ha sempre vissuto da solo con la madre in un quartiere della periferia di Milano e, in una intervista a Repubblica, aveva descritto la sua immagine della mamma in modo molto eloquente: “Io nella tempesta del deserto e mia madre che si para davanti a me per difendermi dalla sabbia ”. Il rapporto tra loro è simbiotico, talmente tanto che Ghali le ha chiesto di mollare il lavoro e di stargli accanto in questo periodo, molto impegnativo dal punto di vista lavorativo.