Ghemon preoccupa i fan: "Mangia, ​sei troppo magro", ma lui non ci sta

I fan di Ghemon lanciano l'allarme: " Sei troppo magro ". Il cantante italiano, che all'ultimo Festival di Sanremo si presentò con il brano "Rose Viola", sta facendo preoccupare i suoi sostenitori. Le ultime foto pubblicate sui suoi profili social lo mostrano con un fisico visibilmente asciutto. Una magrezza che ha spaventato i suoi follower. Sotto il suo ulto post Instagram il 37enne è stato letteralmente subissato di commenti rivolti proprio al suo deperimento.

Dopo Sanremo 2019 Ghemon ha vissuto un momento di forte rilancio. Il suo pezzo "Rose Viola" è stato uno dei più trasmessi in radio e lo ha portato in giro per l'Italia con un tour di diverse date. Per sua stessa ammissione, però, il cantante ha vissuto anche un periodo di "sbandamento" che lo ha fatto rallentare, negli ultimi mesi, il suo percorso artistico. Oggi, attraverso i social network, lui ha fatto sapere di stare bene e di esser pronto a ripartire con più slancio. Il ritorno sul web lo ha però mostrato visibilmente dimagrito, tanto da innescare una polemica con i suoi sostenitori, che si sono preoccupati: " Ma stai mangiando???" , " Ghemon sei troppo secco.. tutto ok? ", " Madó Gianlù, mangiatela na cosa che stai sciupato serio! Toh ", " Sì, in effetti sei dimagrito troppo! ".