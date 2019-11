Giacomo Ferrara, da Suburra alla musica: "Debutto con Angelica"

Quando il cinema incontra la musica. L'attore Giacomo Ferrara debutta come cantante nel nuovo singolo di Angelica dal titolo “Vecchia novità” (Carosello Records). “Stimo molto Angelica. - ha detto a IlGiornale.it l'attore della serie tv cult 'Suburra' -. Non appena ci siamo conosciuti ad un suo concerto è nata spontaneamente e quasi per gioco la voglia di collaborare artisticamente e questa canzone ci è sembrata l’occasione perfetta. È stata una esperienza totalizzante e piacevole. Mi sono trovato talmente bene in sala di registrazione che stavano per portarmi via di peso!”. L'attore conosce molto bene il mondo musicale perché ha studiato musica in Accademia di recitazione ed ha molto orecchio per le note. Ascolta tantissima musica su Spotify e non ha un genere preferito. Tra i prossimi progetti di Giacomo il prossimo set della nuova stagione di “Suburra”, dove sarà ancora una volta Spadino e “altri progetti assolutamente top secret”.

Angelica è felicissima di questo incontro artistico e dà addirittura un nove e mezzo alla performance dell'attore. “Avevo questo pezzo nel cassetto da un po’, avevo bisogno del momento giusto e delle persone giuste – racconta la cantautrice -. Non riuscivo ad esprimere nel ritornello ciò che volevo dire e allora ho chiesto aiuto ad Alessandro Raina che con una nota vocale ha immediatamente, capito e dato senso a quel che c’era già. È stata una scintilla. Era necessario però aggiungere un qualcosa, una voce maschile che desse senso all'altra parte della canzone. Abbiamo trovato Giacomo che è stato perfetto”. Il video è stato girato in questi giorni in una villa di Monza dal registae sarà pubblicato settimana prossima. “Ci siamo divertiti molto sul set – interviene Giacomo Ferrara -, abbiamo girato quattro scene in un solo giorno. I ritmi dei videoclip sono molto più veloci di quelli cinematografici! Angelica è stata perfetta, ha”.Ma per Angelica al primo posto c'è solo la musica e non si ferma qui. “Dopo il lancio di questo nuovo singolo, continuerò in giro per l'Italia con il mio- spiega - e poi subito al lavoro al nuovo disco. Le canzoni nuove Giacomo le conosce già tutte a memoria (ride, ndr)”.Il singolo “Vecchie novità” è una bella ballad retrò, un incontro fortunato tra due voci che si incontrano e si fondono alla perfezione. La canzone è stata scritta da Angelica insieme ad Alessandro Raina e prodotta da Antonio “Cooper” Cupertino. Per Giacomo Ferrara è un ottimo debutto come cantante e non è detto che non si possa replicare, magari con la sua amica. “Sarebbe bellissimo – ci confessa Giacomo -, tra l'altro ho amato molto il nuovo album di Emma 'Fortuna' perché è vero, di pancia e immediato, come solo lei sa essere”.