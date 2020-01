Incidente stradale per Giancarlo Magalli. Cirillo: "Lui è un miracolato"

Nelle ultime ore è stata divulgata la notizia che vede Giancarlo Magalli protagonista di un incidente stradale. Lo spiacevole inconveniente si è verificato nel pomeriggio della giornata di giovedì 23 gennaio. Quando, cioé, l'auto guidata dal conduttore de I fatti vostri si è a quanto pare schiantata contro un guard rail e ha tamponato un'altra auto, a bordo della quale viaggiava una famiglia. Magalli si trovava alla guida della sua Smart bianca, vettura che è andata distrutta al momento dell'incidente. Mentre, lo stesso conduttore e la famiglia (quest'ultima era a bordo di una Suv, ndr) ne sono, fortunatamente, usciti del tutto illesi.

Lo schianto violento, che ha messo a rischio l'incolumità degli automobilisti coinvolti nell'incidente, è avvenuto in una delle strade più trafficate della Capitale. Parliamo della Cassia bis (Roma, ndr). Per il momento, non ci è dato sapere molto circa quanto si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Il volto Rai originario di Roma e classe 1947, nonché presentatore de I fatti vostri (format su Rai 2, ndr) è riuscito a liberarsi dai resti della sua auto in modo autonomo. Senza, cioé, ricorrere ai soccorsi. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, accorsi in aiuto di Magalli (72 anni, ndr), infatti quest'ultimo si sarebbe rifiutato di far chiamare per lui un'ambulanza, dopo l'incidente. A bordo della sua Smart bianca, il conduttore indossava una cintura di sicurezza e l'attivarsi dell'airbag ha attutito la forza dello schianto che, altrimenti, avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita.

Giancarlo Magalli sta bene, dopo l'accaduto sulla Cassia bis

Poco dopo l'accadimento, un altro volto storico de I fatti vostri, Marcello Cirillo, si è trovato proprio nel luogo in cui il collega era rimasto coinvolto nell'incidente. "E' stato un miracolo -ha dichiarato Cirillo, incalzato dalle domande di Dagospia su quanto accaduto-, l'auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna".

Nelle ultime ore, la figlia di Giancarlo Magalli, Michela Magalli (classe 1994, ndr) ha voluto dal suo canto rassicurare gli utenti su Instagram, circa le condizioni di salute dell'amato e stimato conduttore Rai nonché suo padre. "Qui tutti bene", ha scritto la giovane blogger, a corredo di una foto che la immortala insieme al suo papà.