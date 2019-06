Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: "Vedremo come finisce in tribunale"

In una nuova puntata di "Comedy Central News", il format condotto da Saverio Raimondo, è apparso in qualità di ospite Giancarlo Magalli. Il conduttore di casa Rai è diventato protagonista di uno sketch, in cui ha sparato per "gioco", se così si può dire, contro l'immagine di una volpe, un bersaglio che alluderebbe ad Adriana Volpe.

Lo sketch registrato da Magalli ha provocato l'indignazione della conduttrice , la quale ha fortemente contestato le immagini del gioco del tiro al bersaglio a cui ha preso parte Giancarlo.

Giancarlo Magalli e la risposta ad Adriana Volpe

"Adesso basta con le intimidazioni!", aveva esclamato Adriana Volpe, alludendo a quanto è stato trasmesso dalla produzione di "Comedy Central News" su Sky. E al post al veleno pubblicato da Adriana, in cui la conduttrice ha minacciato di voler continuare ad adire le vie legali contro Giancarlo Magalli, ha voluto rispondere lo stesso conduttore de "I fatti vostri", lanciando un messaggio sui social.

"Ormai ti agiti e ricorri agli avvocati per ogni cosa- ha così esordito Magalli nel suo messaggio destinato alla Volpe-. Accusandomi di ogni nefandezza, soprattutto per dare a me la colpa delle tue vicende professionali". Eppure in otto anni di collaborazione professionale in tv, "il massimo della violenza che è uscito da me è stato dirti 'rompipalle': un eccesso del quale mi sono subito scusato".

Il conduttore de "I fatti vostri" ha aggiunto che non teme le battaglie giudiziarie portate avanti dalla conduttrice Adriana: "Non voglio perseguitarti, ormai le nostre strade professionali si sono separate e la mia, come tu auspichi da anni, si avvia anche verso una serena conclusione. Porta avanti le tue battaglie giudiziarie, ne hai il diritto, vedremo come si concluderanno, ma nel frattempo non avveleniamoci inutilmente la vita, inventandoci veleni e minacce e arricchendo avvocati. Stai serena".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?