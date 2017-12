Gianluca Mech: "Monte sta facendo la mia cura per combattere lo stress"

Gianluca Mech, l'inventore della dieta Tisanoreica, si è cimentato in un'impresa folle: in occasione dei 40 anni dall'uscita de La febbre del sabato sera ha deciso di far rivivere a New York la 2001 Odyssey Disco, il locale appunto dove si è svolto il film.

"Ho voluto far rivivere le stesse emozioni agli appassionati come me - spiega Gianluca Mech al settimanale Spy - per di più, visto il periodo, quale modo migliore per festeggiare con gioia il Natale e l’avvicinarsi del nuovo anno, se non invitando tutti a guardare alla vita con un sorriso e un po’ di leggerezza?".

E vista la sua impresa "folle", il New York post ha celebrato la sua iniziativa definendola "l’eccentrico milionario italiano ha speso 200 mila dollari per far rivivere le atmosfere originali de ‘La febbre del sabato sera’". Gianluca Mech continua il suo racconto e spiega che "gli americani sono fissati con i soldi, io ho scelto un’emozione per fare festa, loro hanno voluto quantificare, ma sono soldi miei personali".

E dopo aver parlato della sua festa a tema, Mech rivela di essersi preso cura di Francesco Monte dopo l'addio di Cecilia Rodriguez: "Sta facendo una cura che aiuta a combattere lo stress e Francesco è stressato per il lavoro che fa e per la situazione sentimentale. Forse Cecilia è stata semplicemente vittima dell’amore, un po’ come forse lo fu Elena di Troia indotta da Afrodite a innamorarsi di Paride. Ma facciamo tesoro delle esperienze degli altri per non sbagliare".

Lo stesso Francesco Monte ha rivelato al settimanale Oggi di essersi sottoposto a una drastica dieta che lo ha aiutato a perdere diversi chili: "Ho perso 12 chili per diventare una star della fiction. Ero fuori forma un po' perché facevo orari folli, un po' perché sono una buona forchetta. Mi sono fatto seguire da Gianluca Mech".